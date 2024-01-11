Sahte botoks-dolgu tehlikesine dikkat!

Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Erkan Deniz, sahte botoks ve dolgu uygulamalarına karşı önemli bir uyarıda bulundu. Dr. Deniz, sahte ürünlerin yanı sıra sahte doktorların da botoks ve dolgu işlemleri gerçekleştirebildiğine dikkat çekerek, bu durumun geri dönüşü olmayan hatalara neden olabileceğini ifade etti.

Dr. Deniz, dolgu ve botoks işlemleri yaptırmadan önce mutlaka doktorun kim olduğunun detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini vurgulayarak, güvenilir ve deneyimli bir uzmanın seçilmesinin önemine dikkat çekti. Sahte ürün ve doktorlarla yapılan estetik müdahalelerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirten Dr. Deniz, bu konuda hastaların bilinçli ve dikkatli olmalarını önerdi.

Dr. Deniz, sahte botoks ve dolgu uygulamalarının estetik görünümü bozmanın ötesinde sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.