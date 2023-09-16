Sahte davranışla kayıt temin eden kişi tutuklandı

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16/09/2023

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Sahte davranışla kayıt temin eden kişi tutuklandı

Lefkoşa’da başka bir şahıs adına trafik ceza ihbarnamesi düzenlenmesini sağlayan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cemal Gürsel Caddesi'nde 9 Eylül’de, saat 20.30 sıralarında, polis ekibinin trafik kontrolü sırasında durdurulan araç sürücüsü K.T.G. (E-31), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak suçundan rapor edileceği sırada, sürüş ehliyeti olmamasına rağmen sürüş ehliyetinin yanında olmadığını beyan edip, polise başka bir şahsın ismini söyleyerek, başkasının kimliğine büründü.

Başka bir şahıs adına trafik ceza ihbarnamesi düzenlenmesini sağlayarak, resmi evrağı sahteleyen ve sahte davranışla kayıt temin eden K.T.G. tutuklandı.

16/09/2023 13:58
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TAGS: sahte evrak, tutuklu,
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