Sahte diploma almakla yargılanan zanlı Barış Sel’in duruşması 5 Şubat’a ertelendi!

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında geçen yıl mart ayında sahte diploma aldığı gerekçesiyle tutuklanıp ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel’in tahkikat duruşması yeniden ertelendi.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmanın 5 Şubat Çarşamba gününe ertelenmesine emir verdi.

Bu arada, KSTÜ soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz de, Barış Sel ile birlikte mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlı Serdal Gündüz sahte diploma duruşmalarının tümünde diğer zanlılarla birlikte mahkemeye çıkarılacak.