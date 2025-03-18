“Sahte diploma” davası… Sanıklar ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz, bugün ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen dava, 7 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.

Sanık avukatları Doğa Zeki ile Mustafa Asena, mahkemede hazır bulundu.

Toplam iki tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında; 24 emare sunulmuş, sanık Barış Sel, 20 davadan, Serdal Gündüz, ise 14 davadan itham edilmişti.