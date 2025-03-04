“Sahte diploma” davası...

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz'ün ilk tahkikat duruşmasında karar açıklandı.

Mahkeme, davanın 18 Mart’ta oturum yapacak olan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesine emir verdi.

- İki tanık dinlendi, 24 emare sunuldu

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Uğur huzurunda gerçekleşen bugünkü duruşmada, iddia makamı adına mahkemede savcı Damla Güçlü, sanık avukatları Doğa Zeki adına Dilay Zeki ile Mustafa Uluğ hazır bulundu.

Yargıç Uğur, sanıkların ağır ceza mahkemesinde yargılanması için yeterli şahadetin bulunduğunu belirterek, sanıkların davasının 18 Mart 2025’te oturum yapacak olan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine emir verdi.

İki tanığın dinlendiği ilk tahkikat duruşmasında toplam 24 emare sunulmuştu.

Sanık Barış Sel 20 davadan, Serdal Gündüz ise 14 davadan itham edilmişti.