Sahte Diploma Davasında Çarpıcı İddialar

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTBU) yürütülen sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz, Güzelyurt Mahkemesi'nde önemli iddialar ortaya attı. Gündüz, soruşturmanın ilerlememesinin sebebinin UBP milletvekillerine uzanması olduğunu öne sürdü.

Rüşvet alındığını ancak sadece sahte diplomaların gündeme getirildiğini savunan Gündüz, bir yıldır cezaevinde olmasına rağmen teminata bağlanmadığını belirtti. Kendisine karşı kasıtlı bir süreç yürütüldüğünü iddia eden Gündüz, üniversiteye büyük bir arsa tahsis edildiğini ve dönemin bakanı ile bazı yetkililerin rüşvet aldığını iddia etti.

Gündüz, mahkeme sürecinde adil yargılanmak istediğini vurgulayarak, konuşmasının engellenmeye çalışıldığını savundu. Can güvenliğinden endişe duyduğunu dile getiren Gündüz, olası bir zarar görmesi durumunda sorumlu olarak Levent Uysal'ı işaret etti. Ayrıca, bir sonraki duruşmaya Kudret Özersay’ın katılmasını talep etti.

Öte yandan, sahte diploma davası kapsamında tutuksuz yargılanan Gazimağusa eski Polis Müdürü Barış Sel’in duruşması sağlık sorunları nedeniyle 12 Şubat’a ertelendi.