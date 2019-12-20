Sahte diploma ile kayıt yaptırmıştı tutuklu yargılanacak!

Kamalı Haber

Sahte diploma ile kayıt yapan zanlı Mohammad Munier Mohd Bdour tutuklu yargılanacak.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlı Mohammad Munier Mohd Bdour’un sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 11 Aralık 2019 tarihinde Ürdün pasaportu ile bir üniversiteye ait sahte diplomayı Milli Eğitim Bakanlığı’nda tedavüle sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının 17.12.2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda şahadet veren değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

20/12/2019 18:43