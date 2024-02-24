Sahte Diploma Skandalı Derinleşiyor: İnsan Kaçakçılığı İddiası Gündemde

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde patlak veren "sahte diploma" skandalı adeta bir çığ gibi büyüdü.

Eski bakanlardan ve üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Kemal Dürüst, eşi Meray Dürüst ile birlikte sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini gibi suçlamalarla karşı karşıya. Polis, Kemal Dürüst'ün sahte faturalarla üniversiteden 926 bin 286 TL temin ettiğini açıkladı. Bu olayın ardından, eşi Meray Dürüst'ün de dört yıllık eğitim programını sadece iki yılda tamamlayıp, diplomasını tedavüle sürdüğü ortaya çıktı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte üniversitenin diğer yüksek rütbeli isimleri; Uluslararası Ofis Direktörü Amir Shakerifard, Serdal Gündüz ve Serdal Kuru da sahte faturalarla üniversiteye mal ve hizmet alımı yapılmış gibi göstererek milyonlarca TL, Sterlin ve Euro temin etmek suçundan mahkemeye çıkarıldı. Skandalın iç yüzü araştırıldıkça, Shakerifard'ın insan kaçakçılığına da bulaştığı şüpheleri güç kazandı.

Sahte faturayla 926 bin 286 TL temin etti!

"Sahte diploma" skandalı kapsamında tutuklanan eski bakanlardan, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ne (KSTU) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olan Kemal Dürüst, "Sahte Belge Düzenleme", "Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme", "Sahtekarlıkla Para Temini" ve "Sahte Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme" suçlarından Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Polis, Kemal Dürüst'ün "Sahtekarlık ve dolandırıcılık" kastı ile ilk tespitlere göre 6 farklı şirkete ait 19 fatura ile üniversiteye mal ve hizmet satmış gibi göstererek toplamda 926 bin 286 TL temin ettiğini açıkladı.

Polis makalesinde "sahtekarlıkla temin edilen para miktarının artacağının açık olduğunu" belirtti. Polis, Dürüst'ün "suç ortakları" olup olmadığının araştırılacağını açıkladı. Kemal Dürüst'ün, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Ayrıca, sahte diploma soruşturması çerçevesinde tutuklanan Kemal Dürüst'ün eşi Meray Dürüst, sahte belge düzenlemeye teşvik ve sahte resmi belgeyi tedavüle sürme suçlamaları nedeniyle dün mahkemeye çıkarıldı.

“4 yılık bölümü 2 yılda tamamladı, diplomasını barem artışı için onaya sundu”

Polis, zanlı Meray Dürüst'ün Psikoloji Bölümü'ne kaydolduğunu, 3'üncü ve 4'üncü sınıflarda derslere girmeden 3 yıl sonunda mezun edilerek diplomasının Milli Eğitim Bakanlığı'na verilerek tedavüle sürüldüğünün belirlendiğini kaydetti. Zanlının 4 yıllık bölümü 2 yılda tamamladığı belirtilerek diplasını barem artışı için onaya sunduğu açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda müdürlük görevi yapan Meray Dürüst'ten izahat istenmesi üzerine, üniversite öğrenimi sırasında yaz okulu ve üstten ders aldığını söylediği dile getirildi. Tahkikat memuru, yapılan soruşturma kapsamında bu ifadenin doğru olmadığının belirlendiğini belirtti. Yargıç, zanlı Meray Dürüst'ün 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Diploma Skandalında İnsan Kaçakçılığı Şüphesi!

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde "Sahte diploma" meselesiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, sahtekârlık iddialarıyla mahkemeye çıkarılan üniversitenin direktörü ve küçük hissedarlarından Serdal Gündüz ile üniversitenin Uluslararası Ofis Direktörü Amir Shakerifard mahkemeye çıkarıldı ve 6 gün ek tutukluluk kararı alındı.

Amir Shakerifard, Serdal Gündüz ve Serdal Kuru, sahte faturalarla üniversiteye hiçbir mal ve hizmet alımı yapılmadan toplam 2 milyon 716 bin TL, 56 bin Sterlin ve 156 bin Euro temin ettikleri gerekçesiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı Shakerifard'ın üniversiteye 604 öğrenci kaydı yaptırdığı, 456 kişiyle ilgili kaydın yapıldıktan sonra silindiği belirtildi. Kayıt yapılan kişilerden biri, eğitim görmeden diploma aldı. Polis, mahkemede zanlı Shakerifard'ın 2022-2023 yılları arasında yabancı uyruklu şahısların bahsi geçen üniversiteye kaydını yaptırarak, öğrenci statüsünde Kıbrıs'ın kuzeyine gelmelerini sağladığını, daha sonra okul kayıtlarını silerek "İnsan kaçakçılığı" suçuna da olanak sağladığını kaydetti.