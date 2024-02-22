Sahte diploma soruşturması'nda yeni gelişme

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22/02/2024

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Sahte diploma soruşturması'nda yeni gelişme

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Kemal Dürüst  (E-52) ve Meray Dürüst​ (K-52) tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar dan Kemal Dürüst "Sahte belge düzenleme, Sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para Temini, Sahte Belge Düzenlenmesini Tahrik etme" suçlarından yarın sabah Güzelyurt'ta, Meray Dürüst ise Sahte Belge Düzenlemesini tahrik etme ve Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme suçlarından Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılacak

22/02/2024 19:25
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TAGS: Sahte diploma soruşturması, haber, kktc
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