Sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması genişliyor

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27/02/2024

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Sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması genişliyor

Sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski müsteşarı Muhittim Özsağlam polis tarafından tutuklandı.   

Mali polisin 6 Şubat tarihinde başlattığı ve eski bakan Kemal Dürsüt’ün, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst’ün de dahil olduğu soruşturma devam ediyor. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre Özsağlam’ın yarın mahkemeye çıkartılması bekleniyor.

 

 

 

27/02/2024 20:11
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TAGS: Sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması genişliyor
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