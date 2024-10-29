Sahte diyetisyene yasal işlem...

Polis, diyetisyen olmadığı halde tıbbi beslenme tedavisine yönelik paylaşımlar yapan kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Polis bültenine göre, bu yıl içinde Lefkoşa’da M.K.’nin (K-34), diyetisyen olmadığı halde sosyal medya platformu instagram üzerinden tıbbi beslenme tedavisine yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.K. tespit edilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.