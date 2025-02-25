Sahte doları değiştirmek isterken yakalandı

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Bilal Çınar dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru Yusuf Bilgeç mahkemede olguları aktardı. Polis, 24.02.2025 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosunda, müşteri olarak bulunan zanlının tarafından, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu 2 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 200 ABD doları sahte paranın, değişim yapmak maksadıyla tedavüle sürüldüğü tespit ettiklerini belirtti.

Yusuf Bilgeç, zanlının Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edildiğini ve tasarrufunda, 26 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 2600 ABD doları daha sahte para tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının Ercan Havalimanı’ndan turist statüsünde giriş yaptığını belirten Bilgeç, emare alınan paraların incelenmek üzere PGM’ye teslim edildiğini söyledi.

Polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğinden aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Bu dolarların sahte olduğunu bilmiyordum. Keşke sahte olduğunu bilseydim, dövizciye gitmezdim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargın Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.