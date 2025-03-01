Sahte Dolarla Yakalanan Zanlı Cezaevine Gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Bilal Çınar bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru Yusuf Bilgeç mahkemede olguları aktardı. Polis, 24.02.2025 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosunda, müşteri olarak bulunan zanlının Türkiye’den temin ettiği 2 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 200 ABD doları sahte paranın, değişim yapmak maksadıyla tedavüle sürüldüğü tespit ettiklerini belirtti.

Yusuf Bilgeç, zanlının Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edildiğini ve tasarrufunda, 26 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 2600 ABD doları daha sahte para tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının Ercan Havalimanı’ndan turist statüsünde giriş yaptığını belirten Bilgeç, emare alınan paraların incelenmek üzere PGM’ye teslim edildiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Polis Genel Müsürlüğü’nden rapor geldiğini ve incelenen toplam 2 bin 800 doların sahte olduğunun teyit edildiğini söyledi. Polis, dövizciden ifade alındığını, güvenlik kamerası görüntülerinin emare alınıp dosyaya konulduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede turist olarak bulunan zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargın Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)