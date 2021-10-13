Sahte dolarla yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen sahte dolar tasarrufu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammad Izhar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, zanlı Muhammad Izhar’ın Sahte Banknot Tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 12 Ekim 2021 tarihinde 17:35- 18:00 saatleri arasında Muhammad Izhar’ın (E-24) ikametgahında mahkeme emri gereği yapılan arama esnasında adı edilenin tasarrufunda JB 12497174 A, JB 12497110 A, JB12497183 A, JB 12497121 A, JB 12497175 A seri numaralı toplamda 5 adet 20 Amerikan Doları banknotlar tespit edilip emare olarak alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğundan bu safhada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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13/10/2021 16:06