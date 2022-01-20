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Sahte dolarların seri numaraları açıklandı

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20/01/2022

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Sahte dolarların seri numaraları açıklandı

19.01.2022 tarihinde, Lefkoşa’da, bir şahsın, tasarrufunda bulundurduğu 50’lik banknotlardan oluşan 20 adet sahte ABD Dolarını, bir döviz bürosuna vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Tedavüle sürülen sahte paraların seri numaraları;

MB72598115D, JG67250628A, MB62578446D, MB37569150J, MB62545121B, MB62544807B, MB62545110B, MB72597826D, MB72597837D, MB72597616D, MB72597989D, MB72597899D, MB37568736J, MB72598058D, MB72597897D, MB72597669D, MB72597971D, MB37522414J, MB62556446C ve MB62556222C 

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

20/01/2022 15:59
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TAGS: sahte para, dolar
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