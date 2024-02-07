Sahte evlilik çetesiyle ilgili araştırmalar sürüyor

Europol’un “Operational Task Force Limassol” kod adlı operasyonuyla çökertilen ve merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan sahte evlilik çetesiyle ilgili araştırmaların sürdüğü haber verildi.

Rum polisinin konuyla ilgili soruşturma grubunun araştırmalarının sürdüğünü ve soruşturma grubunun Europol yanı sıra Portekiz ve Letonya makamlarıyla birlikte davayı aydınlatmaya çalıştığını yazan Fileleftheros gazetesi, şu ana kadar 133 sahte evlilikle ilgili bilgi tespit edildiğini ve konuyla ilgili olarak 3 ülkede 15 kişinin tutuklandığını anımsattı.

Suç grubunun lideri olduğu düşünülen Hintlinin yanı sıra Rum kesiminden ikamet izni almak için sahte evlilik yapan 19 yabancı uyruklu kişinin aranmasına devam edildiğini yazan gazete, Rum kesiminde tutuklanan 13 kişinin göz altı sürelerinin uzatılması için bugün mahkemeye çıkarılmalarının beklendiğini belirtti

Önümüzdeki günlerde Larnaka polisinden soruşturma memurlarının suç grubunun lideri olan Hintlinin eşini Güney Kıbrıs’a getirmek için Portekiz’e gideceklerini yazan gazete, kadının sahte evlilik yapmaları için gelinleri ve damatları “işe alarak” arabuluculuk yaptığını, öte yandan Letonya’dan bir kadının da Rum tarafına iade edileceğini belirtti.

Gazete Rum polisinin merceğinde konuyla ilgili çok sayıda belge bulunduğunu da ekledi.