Sahte evrak düzenledi!

Çalışmakta olduğu işyerindden para çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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10/10/2022

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Sahte evrak düzenledi!

Girne'de satın alma sorumlusu olarak çalışmakta olduğu işyerinden para çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Afig Mammadov  dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Talu, 29 Eylül 2022 tarihinde Girne'de Mus-mer LTD' e ait Afitap Kebap isimli iş yerinde satın alma sorumlusu olarak çalışmakta olan Afig MAMMADOV'un Eylül ayı için restoranın ihtiyaçlarını karşılaması amacı ile kendisine teslim edilen ve sirkat etmiş olduğu toplam 20.000 TL parayı restoran için harcadığını göstermek amacıyla sahte olarak düzenlediği 1961 seri numaralı teslim fişini muhasebeye fatura olarak girerek konu parayı sirkat ettiğinin tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve zanlının sahtelediği evrakların incelenmesi gerektiğini belirterek 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının tutukluluk süresini 7 gün daha uzattı.

10/10/2022 16:50
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TAGS: hırsızlık, girne,
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