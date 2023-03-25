Sahte evrak düzenleyen bir kişi tutuklandı

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25/03/2023

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Sahte evrak düzenleyen bir kişi tutuklandı

İskele’de, E.O.’nun (K-39) 4 Mart tarihinde işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı, polis tarafından rapor edilerek adına düzenlenen trafik sabit ceza ihbarnamesi üzerinde iki yerde yazılı olan rapor tarihini, cezanın ikiye katlanmasını önlemek maksadıyla değiştirip resmi belgeyi sahteledikten sonra, ödemek amacıyla 22 Mart tarihinde görevli polise ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi. Bahse konu şahıs tututklandı. Soruşturma devam ediyor.

25/03/2023 12:25
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TAGS: haber, kıbrıs
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