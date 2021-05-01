Sahte evrak düzenleyen bir kişi tutuklandı

Girne’de 42 yaşındaki bir kadının sahte belge düzenleme ve tedavüle sürmeden tutuklandığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Girne’de, A.E.İ.(K-42), Türkiye’de tescili olan şirketinin KKTC’de şubesini açıp tescilledikten sonra, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığından kira ve personel maaşı katkısı almak için, konu iş yerinin adresini KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’nden onaylatmak maksadı ile mal sahibinin bilgisi dışında, söz konusu şirket adına kira sözleşmesi hazırlayıp mal sahibi adına imzalayıp sahteledi. Söz konusu şahsın, bu kira sözleşmesini Gelir ve Vergi Dairesi’ne verilmesini sağlamak suretiyle tedavüle sürdüğü de tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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01/05/2021 13:11