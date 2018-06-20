Sahte evrak hazırlayan bir kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta mayıs ayında çalışma izni çıkarmak için evrak sahteleme suçu işlediği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, İ.F. (E-50) adlı kişi, Muhammet Ertürk adına sahte olarak düzenlediği ön izin belgesini, çalışma izni çıkarmak için Muhammet Ertürk tarafından başka bir şahsa vermesini sağladı.

İ.F.’nin tutuklandığı belirtildi.