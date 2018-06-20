Sahte evrak hazırlayan bir kişi tutuklandı
Güzelyurt’ta mayıs ayında çalışma izni çıkarmak için evrak sahteleme suçu işlediği tespit edilen bir kişi tutuklandı
20/06/2018
Güzelyurt’ta mayıs ayında çalışma izni çıkarmak için evrak sahteleme suçu işlediği tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, İ.F. (E-50) adlı kişi, Muhammet Ertürk adına sahte olarak düzenlediği ön izin belgesini, çalışma izni çıkarmak için Muhammet Ertürk tarafından başka bir şahsa vermesini sağladı.
İ.F.’nin tutuklandığı belirtildi.