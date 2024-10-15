Sahte evrak zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarından tutuklanan Lefkoşa Tapu Dairesi çalınanı zanlı Özlem Göztaşı, Enver Yücel ve Sadık Öztürk bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mesele ile ilgili soruşturmayı geniş kapsamlı olarak titizlikle yürüten Polis memuru Özgür Sunalp mahkemede olguları aktardı. Sunalp, 03 Eylül 2024 tarihinde Lefkoşa Tapu Dairesine sahte vekaletname sunularak, Lefkoşa’daki Shafer isimli şirkete ait taşınmazın satılmasıyla ilgilli başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların tutuklandığını belirtti. Polis memuru, yapılan araştırma sonucu zanlıların ortak hareket ederek, 3 ayrı sahte belgeyle 3 ayrı malı sattıklarını belirtti. Polis, ilk satışın 27 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştiğini, Enver Yücel’in Gönyeli’deki bir evi de sahte vekâletle 50 bin Sterline sattığını, vekaleti ise Güzelyurt Tapu Dairesinde tedavüle sürdüğünü belirtti. İkinci satışın ise Balıkesir’de bir arsa olduğunu, Yücel’in temin ettiği sahte vekaletle arsasının 20 Ağustos 2024 tarihinde 70 bin sterline satıldığını belirtti. Polis, üçüncü satışın ise 3 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştiğini, Yücel’in Lefkoşa Tapu Dairesine Shafer isimli şirketten yetki aldığına dair sahte vekalet sunarak, şirkete ait arsayı 520 bin sterline sattığını belirtti. Polis, zanlının bu satıştan ödemeyi çekle aldığını belirtti. Polis, çek Shafer şirketi adına olduğu için, zanlının şirkete ait kaşeyi kullanarak, döviz bürosundan 658 bin 750 euro aldığını söyledi. Polis, Yücel’in bu paradan 43 bin euro alarak, 2 adet araç satın aldığını açıkladı. Polis, zanlının mal sahibine ise 177 bin euro verdiğini açıkladı.

Deneyimli polis memuru Özgür Sunalp , tüm zanlıların birlikte hareket ettiğini, Sadık Öztürk’ün tapu dairelerine kayıp koçan başvurusunda bulunduğunu, Göztaşı’nın ise talep edilen koçanların orijinallerini verdiğini söyledi. Polis memuru, Göztaşı’nın koçanları vermesi karşılığında para aldığına dair iddialar olduğunu belirtti. Polis, 25 gün önce başlayan soruşturma kapsamında ilk etapta Yücel’in 23 Eylül’de tespit edildiğini, evinde ve iş yerinde yapılan aramada 55 bin TL ve 24 bin 870 TL para bulunduğunu söyledi. Polis memuru, Sadık Öztürk’ün ise 26 Eylül’de tutuklandığını, ofisinde yapılan aramada 3 bin 190 sterlin, 6 bin 265 dolar ve 10 bin TL para ele geçirildiğini belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu 3 zanlının bir birleriyle olan tüm görüşmeleri, mesajları ve yazışmaları sildiklerinin görüldüğünü açıkladı. Polis memuru Sunalp, silinen verilerin geri getirilmesi için uzmanların çalıştığını kaydetti. Polis memuru, sahte evraklarla ilgili incelemelerin devam ettiğini, birçok ilçede tapu dairelerinde araştırma yapıldığını belirtti. Polis memuru, birçok kamera görüntüsü incelediklerini, Yücel’in çeki bozdurduğu gün Öztürk ile bir araya gelip, 15 dakika araçta oturduklarının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın geniş çaplı ve farklı ilçelerde devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini söyledi.

Polis memuru Özgür Sunalp , Yücel’in sahte evrak suçlarından 7 yıl hapse mahkum edildiğini, 2018’de cezaevine girdiğini, 2025’te tahliye olması gerekirken, 2020’de şartlı tahliye olduğunu kaydetti. Polis, zanlı Yücel’in daha önceki suçtan aranırken, yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtığının görüldüğünü açıkladı. Polis memuru, zanlının serbest kalması halinde kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti. Polis, zanlının tutuklandığı gün aracında havlu, diş fırçası ve yedek hazır çanta bulunduğunu da belirtti. Polis memuru, diğer zanlılar Öztürk ile Göztaşı’nın ise sabıkaları olmadığını ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı Yücel’in tutuklu yargı talebine itirazı üzerine uzun soluklu duruşma gerçekleştirildi ve mahkemeye 3 kefil dinletildi. Kefillerin dinlenmesinin ardından mahkeme, teminat kararını vermek üzere 14.45’e kadar duruşmaya ara verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, Öztürk ile Göztaşı’nın yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, 50’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin birer milyon TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Yargıç, Yücel’in 200 bin TL nakit teminat yatırması ve 3 kefilin birer milyon TL kefalet imzalaması ve haftada 4 gün ispat-ı vücutta bulunması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)