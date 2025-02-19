Sahte evrakla arsa satışı gerçekleştirildi

: Güney Kıbrıs’ta 78 yaşındaki bir adamın Limasol’da bulunan arazisi, kimliği belirsiz kişilerce yasa dışı şekilde satıldı.

Alithia gazetesi, Limasol’da arazisi bulunan 78 yaşındaki bir kişinin polise şikayeti üzerine yapılan araştırmada, şahsın arazisinin sahte belge ve kimlik düzenlenmesinin ardından 600 bin euro karşılığında bir inşaat şirketine satıldığının belirlendiğini yazdı.

Rum polisinin olayla ilişkili olan 45 ve 46 yaşlarındaki iki kişiyi tutukladığını belirten gazete, fotoğrafı basına verilen bir kişinin ise aranmakta olduğunu vurguladı.