Sahte evrakla ön izin çıkarmak istediler!

(Kamalı Haber)- Arkadaşlarına ön izin çıkartan şahsı kandırarak, hazırladıkları sahte belgeleri gönderen ve 2 bin 600 euro alan Müslüm Uddın ile Ashraful Islam tutuklanarak, dün “resmi evrağı sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarıkla para temini” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevi polis memuru Soner Şaban olguları aktardı.

Polis, 20 Aralık 2023 tarihinde saat 15.50 sıralarında Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı’dan alınan bilgide, yaklaşık bir ay önce Çalışma Dairesine gelen Bangladeş uyruklu Shohag Mich isimli şahsın beraberinde getirdiği Kabir Uddın, Md Jibon Mıa ve Imtiaj Uddın adına kayıtlı KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait ön izin başvuru forumlarının sahte olduğunu düşündüğünü ve bu durumun polis tarafından araştırılmasını istediğini söyleyerek, şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis, 3 adet ön izin başvuru forumunun emare alındığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, yapılan araştırma sonucu sahte olarak düzenlenen ön izin belgelerinin kayıt ve numaralarının başka şahıslar adına olduğu öğrenildiğini açıkladı.

Polis, ön izinleri Çalışma Dairesine sunan Shohag Mıa'dan yapılan soruşturmada belgeleri kendisine arkadaşı olan Süleyman Esmer'in tamam olduğunu söyleyip watsapptan resimlerini atmasının ardından, Esmer'e 2 bin 600 euro nakit para ödediğini söylediğini aktardı.

Polis, 23 Aralık’ta Girne’de tespit edilen Süleyman Esmer'den yapılan soruşturmada Shohag Mıa'a attığı ön izin belgelerini kendisine 2 ayrı telefon numarasından Müslüm Uddın isimli kişinin yapıp attığını ve bu belgelere karşılık kendisinin de ona Shohag Mıa'dan aldığı 2 bin 600 euro nakit parayı verdiğini anlattığını açıkladı.

Polis, Müslüm Uddın’nin 23 Aralık 2023 tarihinde yakalandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde yapılan araştırmada Uddin’nin, Ashraful Islam ile birlikte bu suçları işlediğini, Girne’de bir şahsın cep telefonlarını kullanarak, sahte ön izi n formlarını hazırladıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde Uddin’in 665 gün, Islam’ın ise 28 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.





