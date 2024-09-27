Sahte Evrakla Oturma İzni Alan Zanlıya 3 Gün Tutukluluk

Lefkoşa’da meydana gelen sahte evrak tedavüle sürme suçundan tutuklanan Türkmenistan uyruklu Sanaya Memedova bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Süleyman Talu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2018 yılından beri evli olan zanlının, 1 Haziran 2023 tarihinde Türkiye’den 250 dolarak sahte bekarlık belgesi temin ederek, KKTC’ye geldiğini, burada çalışma izniyle bulunan annesinin üzerine oturma izni aldığını söyledi. Polis memuru, zanlının 26 Eylül 2024 tarihinde tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının ifadesinde eşiyle birlikte 2023 yılında ülkeye geldiğini, sorun yaşadıklarını için ayrı yaşamaya başladıklarını, oturma izni alabilmek için Türkiye’den sahte belge temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)