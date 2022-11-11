Sahte evrakla telefon alıp sattılar!

Gazimağusa polisi, şikayet üzerine yürütülen titiz soruşturma sonucu, Teslim Ofis’ten sahtekarlıkla taahhütlü telefon alıp satan M.C. Ve A.T.U.’yi tutukladı.

Zanlılar bugün, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve aleyhlerine 7’şer gün tutukluluk emri temin etti.

Meseleyi soruşturan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli bayan polis memuru Meltem Uçar, mahkemenin Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler huzuruna görüşülen tutukluluk duruşmasında yemin altında şahadet verdi.

Suçla ilgili bir kişiyi ve kayıp olan telefonları aradığını anlatan polis, zanlıların, 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde meydana gelen evrak sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından methaldar olduklarını anlattı.

Meltem Uçar zanlıların ve aranmakta olan bir şahsın, M.C.’nin annesi R.C.’den habersiz, adı edilenin KKTC kimlik kartını ve ikametgah belgesini kullanarak, Telsim Ofisi’nde kampanya telefon alabilmek için gerekli forumları R.C. adına doldurup, imzalamak suretiyle sahtelediklerini ve tedavüle sürüp 5 adet taahhütlü cep telefonlarını sahtekarlıkla temin edip, henüz tespit edemediği şahıslara satarak, sahtekarlıkla para temin ettiklerini anlattı.

Uçar, şikayet üzerine yaptığı araştırma sonucu zanlıları tutukladığını ve henüz teni başlattığı tahkikatını salimen tamamlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler tanık polisin huzurundaki şehadetini ve talebini değerlendirerek, tahkikatın selameti için zanlıların 7’şer gün tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)

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11/11/2022 17:37