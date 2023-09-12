Sahte evrakla ülkeden çıkış yapmaya çalıştı

Ercan Havalimanı’nda dün KKTC’den çıkış yapmak isteyen J.R.(E-35)’nin, tasarrufunda bulundurduğu önceden sahte olarak düzenlenmiş Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oturma iznini gösteren belgeyi görevli memura ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi. J.R tutuklandı.

Diğer polisiye haberler:

Müstahdem Tarafından Hırsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan A.K.J.A.(E-28) ve W.M.A.H.'nin (E-33), 21 Kasım 2022 - 17.Ağustos 23 tarihleri arasında şirket tarafından beş ayrı şahsa satılan ikametgahlardan daha fazla komisyon alabilmek maksadıyla satışın emlakçı tarafından yapıldığını beyan ederek, emlakçıya vermek maksadıyla şirketten teslim aldıkları toplam 111.490 ABD Dolarını tasarruflarına geçirmek suretiyle çaldıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Girne'de hırsızlık

Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağazaya müşteri olarak giden bir şahıs tarafından, mağaza içerisinde satışta sunulan toplam 5,279.6 TL değerindeki bir şort ve 3 tişörtün alınıp, ödeme yapılmadan mağaza dışına çıkarılmak suretiyle çalındığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen K.E.(E-23) tespit edilerek, tutuklandı.

-Yangın

Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerinin ofisi içerisinde muhtemelen çalışır durumdaki UPS cihazının ısınıp kısa devre yapması sonucu dün yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, söz konusu UPS cihazı, kamera kayıtlarının tutulduğu hard disk cihazı, bilgisayara ait kablolar ve masa üzerindeki evraklar yanarken, oluşan ısıdan dolayı ise ofisin duvar sıvaları döküldü ve bir cam patladı.