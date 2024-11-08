Sahte evraktan 2 tutuklu...

Gazimağusa'da, bir araca ait evrakların başkasında olduğunu bildiği halde, polise aracın kayıt belgesinin kayıp olduğunu bildiren ve elde ettiği belgeyle aracın başka bir şahsa devrinin tamamlanmasını sağlayan Ç.L.Ç. (E-27) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay 20 Eylül’de meydana geldi.

-Arazi koçanı sahteleyen şahıs tutuklandı

İskele’de, 21 Mart 2022’de R.T (E-52), kendisine ait olmayan araziye ait fotokopi taşınmaz mal koçanının arka yüzüne, kendi adının yazılı olduğu başka bir koçanın arka yüzünü fotokopi olarak çekip sahteledikten sonra, araziye parselasyon projesi almak için ilgili dairede görevli memura vererek, tedavüle sürdü.

Polis, sahte parselasyon dosyanın açılmasını sağlayan şahsın yürütülen ileri soruşturma sonucu tutuklandığını açıkladı.