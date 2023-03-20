Sahte Evraktan Tutuklanan 11 Kişi Serbest Kaldı

(Kamalı Haber) - Resmi evrağı tedavüle sürmek meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılardan sadece ikisi mahkeme huzuruna çıkarıldı. 11 zanlı suçla bağlantısı olmadığından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan Yasemin Simin Türkoğlu ve Samet Orçun Mahmutoğlu aleyhinde tutukluluk alındı.

Ercan Havalimanı’nda KKTC’ne turist olarak gelen Steffen Zoege, Patrick Rueben Kaudzu , Yougson Edson Palıbendipo, Siman Damıano Bıstonı, Paul Tom Nyama, Jose Abılıo Guılherme, Chrıstoperher Kasale , Donald Mwenya Mwape, Hany Thabet Hanna Gırgıs, MD Ferdous Alam , Mostafızur Rahman serbest kaldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Eser Çelebi, olguları aktardı. Polis, 16.03.2023 tarihinde Ercan Havalimanı’nda KKTC’ne turist olarak gelen Malawi vatandaşı Patrick Rueben Kaudzu (E-61), Yougson Edson Palıbendipo (E-48), Siman Damıano Bıstonı (E-40), Sierra Leone vatandaşı Paul Tom Nyama (E-40) ve Mozanbik vatandaşı Jose Abılıo Guılherme (E-37), Zambie vatandaşı Chrıstoperher Kasale (E-47), Donald Mwenya Mwape (E-39), Etopya vatandaşı Hany Thabet Hanna Gırgıs (E-42), Bangladeş vatandaşı MD Ferdous Alam (E-28), Mostafızur Rahman’ın (E-41) görevli muhaceret memurunun evrak istemesi üzerine tasarruflarında bulunan KKTC Dışişleri Bakanlığına ait sahte belgeyi ve Polis Genel Müdürlüğüne ait sahte evrağı görevli memura vererek resmi sahte evrağı tedavüle sürdüklerini belirtti. Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak adı edilenlerden yapılan soruşturma da bu evrakları kendilerine Steffen Zoege isminde kişinin gönderdiği tespit edilerek, 17.03.2023 tarihinde mesele ile ilgili olarak Almanya’da sakin Steffen Zoege’den yapılan soruşturmada söz konusu belgeleri Whatsapp sosyal paylaşım sitesinden Yeniboğaziçi’nde sakin Yasemin Simin Türkoğlu (K-44) tarafından kendisine ülkelerinde göstermeleri için bu iki belgeyi gönderdiği kendisinin de bu iki belgeyi Microsoft Teams uygulaması üzerinden gönderildiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, aynı gün Yasemin Simin Türkoğlu’nun tespit edilerek yapılan soruşturma söz konusu belgeleri Mağusa’da sakin Samet Orçun Mahmutoğlu’nun konu şahsıların ülkelerinde çıkış yapmalarında sıkıntı yaşamamaları için bu iki belgeyi gönderdiğini kendisinin de bu belgeleri Steffen Zoege’ye gönderdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı gün Samet Orçun Mahmutoğlu’nun (E-32) tespit edilerek adı edilenler derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, tanık ifadelerinin alınabilmesi, cep telefonları ve konu evrakların incelenebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları konu evrağın fotokopi olduğunu ve evrağın sahte olamayacağını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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20/03/2023 15:19