Sahte Fransız Pasaportu ile çıkış yapmak isterken tutuklandı

Ülkemizden başkasına ait pasaport ile çıkış yapmak isterken suçüstü tutuklanan zanlı Mashad Muhammedi yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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16/11/2021

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Sahte Fransız Pasaportu ile çıkış yapmak isterken tutuklandı

Ülkemizden başkasına ait pasaport ile çıkış yapmak isterken suçüstü tutuklanan zanlı Mashad Muhammedi yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, zanlı Mashad Muhammedi’nin “Sahte Resmi Evrak Sahtelemek, Tedavüle Sürmek”, “Sahtekarlıkla Kayıt Temini” ve “Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Mashad Muhammedi’nin 10.11.2021 tarihinde KKTC’ye Ercan Havalimanı’ndan turist olarak giriş yapıp, 13.11.2021 tarihinde daha önceden Türkiye’de 45 bin TL karşılığında temin ettiği Datavie Florance Cros adına olan sahte Fransa pasaportunu tedavüle sürüp, çıkış yapmak isterken suçüstü tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının İran pasaportunu bir parkta yırtıp attığını ve Türkiye üzerinden Fransa’ya gitmek istediğini beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek, bu bağlamda zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz  tutuklu kalmasına emir verdi.

16/11/2021 13:14
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TAGS: sahte pasaport
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