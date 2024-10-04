Sahte iPhone'lar çok pahalıya patladı: 51 milyon lira rekor ceza!

ABD’de yaşayan Çinli bir çift, teknoloji devi Apple’ı dolandırdıkları için yakalandı ve mahkeme tarafından 1,5 milyon dolar para cezası ile birlikte hapis cezasına çarptırıldı.

Çift, Apple'a yaklaşık 2,5 milyon dolar zarar ettirdi. Haotian Sun ve Pengfei Xue isimli dolandırıcılar, 50 aydan fazla süre hapis cezasına da mahkûm edildi.

Bu çift, Apple sistemlerinde gerçekmiş gibi görünen sahte iPhone’lar üretiyor ve bu cihazların seri numaralarını klonluyorlardı. Ardından, bu sahte cihazları Apple servislerine götürerek değişim talebinde bulunuyorlardı.

Apple, talepleri kabul ederek sahte iPhone’ları alıyor ve karşılığında orijinal cihaz veriyordu.

Mahkeme belgelerine göre, Haotian Sun ve Pengfei Xue, bu yöntemle 6.000’den fazla sahte iPhone’u gerçek cihazlarla değiştirdiler.

Mahkeme Haotian Sun’a 1 milyon 72 bin dolar para cezası ve 57 ay hapis, Pengfei Xue’ya ise 397 bin 800 dolar para cezası ve 54 ay hapis cezası verdi.