Sahte kimlikle çıkış yapmak istedi!

(Kamalı Haber)- Başkasına ait pasaportla Ercan Havaalanı’nda çıkış yapmaya çalışan Hitman Gurung tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Hüseyin Ergüleç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Aralık 2023 tarihinde saat 05.50 raddelerinde Ercan Havaalanı'nda Güney Kıbrıs’ta sakin Hitman Gurung’ın tasarrufunda bulundurduğu Man Bahadur Paıja adına düzenlenen Nepal pasaportu ile güneye ait oturum iznini transit olarak Türkiye üzerinden Belgrad'a gitmek maksadı ile Görevli Muhaceret Memuruna ibraz ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün suçüstü tutuklandığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını açıkladı. Polis, zanlının üzerinden kendisinde ait herhangi bir kimlik belgesi veya resmi evrak bulunmadığını belirtti. Polis, zanlının gerçek adının Hitman Gurung olmama ihtimali olduğunu, bu hususun araştırılacağını dile getirdi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.







