Sahte kimlikle geçiş yapan şahıs Lefkoşa'da tutuklandı

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09/10/2023

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Sahte kimlikle geçiş yapan şahıs Lefkoşa'da tutuklandı

Cumartesi saat 14:30 sıralarında, Lokmacı Kara Geçiş Kapısı'nda gerçekleşen olayda, GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) bölgesinden KKTC'ye geçiş yapmak isteyen bir kişinin sahte kimlik kullanarak kayıt temin ettiği tespit edildi.

Polis açıklamasına göre S.M.D. (E-21) isimli kişi, daha önceden başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş Fransız kimlik kartını görevli memura ibraz ederek sahte davranışta bulundu. S.M.D. tutuklanırken soruşturma devam ediyor.

 

09/10/2023 12:51
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