Sahte kimlikle KKTC'ye geçmeye çalıştı

Lefkoşa’da Sahte Resmi Evrak Düzenleme ve Tedavüle Sürme suçlarından tutuklanan zanlı Seyit Ali Selik mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Seyit Ali Selik’in Sahte Resmi Evrak Düzenleme ve Tedavüle Sürme 18.10.2022 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa Metehan Kara Giriş Kapısında, üzerinde kendi fotoğrafı olan ve Edoardo Matteo adına sahte olarak düzenlenmiş CA61782HG seri numaralı İtalya kimlik kartı ile GKRY'den KKTC'ye geçiş yapmak istediği bir esnada görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle sahte resmi evrağı tedavüle sürdüğünü belirtti. Polis, konu CA61782HG seri numaralı İtalya kimlik kartı emare zapt edilip zanlının alınan derdest emri gereğince tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde 2 gün daha ek tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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19/10/2022 15:41