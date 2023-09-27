Sahte kiralık ev ilanı paylaşarak 108 bin TL para alan 2 kişi tutuklandı!

Güzelyurt’ta sosyal medya üzerinden sahte kiralık ev ilanı paylaşarak bir kişiden 108 bin TL para alan iki kişi tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan şahısların 2 gün tutuklu kalmalarına emir verildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 06 Eylül–22 Eylül 2023 tarihleri arasında, Facebook sosyal paylaşım uygulaması üzerinden, bir Facebook kullanıcısı tarafından gerçekte Güzelyurt’ta kiralık evi olmadığı halde dolandırmak kastı ile sahte kiralık ev ilanı paylaşmak suretiyle, yazıştığı bir şahsa ev kiralayacağı yönünde beyanda bulunduktan sonra, verdiği banka hesap numarasına ev kira ücreti olarak para havale edilmesini sağlayarak, bir şahıstan toplamda 108 bin TL tutarındaki para sahtekarlıkla temin edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ö.(E-41) ve M.K.F.A.(E-25) tutuklanmış olup çıkarıldıkları mahkemede, aleyhlerinde iki günlük tutukluluk emri verildi.

Soruşturma devam ediyor.