Sahte para ihbarından uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlarından tutuklanan Yemenli Abdulaziz Fahd Abdulaziz Mahmood Abdulhameed ile Hayrullah Alır dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fezile Kesat olguları aktardı.

(Kamalı Haber)

Polis, 19 Ekim 2023 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Abdulaziz Fahd Abdulaziz Mahmood Abdulhameed’in Ortaköy adresindeki ikametgahında sahte para olduğuna dair bilgi alındığını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine evde arama yapıldığını, 100 gram hintkeneviri, 10 gram kokain, bir adet mavi renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 310 Euro, 7 bin 30 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde ise naylon pakette 2 gram daha hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis, operasyon esnasında ikametgaha gelen Hayrullah Alır’ın üzerinde yapılan aramada naylon pakette bir gram hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 300 TL ele geçirildiğini söyledi. Polis memuru, zanlı Abdulaziz Fahd Abdulaziz Mahmood Abdulhameed’in ifadesinde uyuşturucu maddeleri 17 Ekim 2023 tarihinde whatsapp üzerinden yazıştığı Golden lakaplı bir şahıstan Hayrullah Alır ile birlikte Kuzey çevre yolundan teslim aldıklarını, bir kısmını Lefkoşa’da satıp maddi kazanç elde ettiklerini itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının bir gram hintkenevirini 400, bir gram kokaini ise 100 euroya sattıklarını söylediğini açıkladı. Polis, zanlı Abdulhameed’in 18 Ekim’de zanlı Alır’a 4 gram kokain verdiğini, zanlı Alır’ın 3 gramını bir şahsa 100 Sterlin karşılığında verdiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirtti. Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ifade eden polis, zanlıların cep telefonlarının da inceleneceğini ifade ederek, soruşturma amaçlı 8 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.