Sahte para ile alışveriş yaptı

Lefkoşa’da evine çağırdığı alışverişi sahte para ile ödeyen zanlı Walid Almılthajı bugün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, Zanlı Walid Almılthajı’nin Sahte Para Banknot Tasarrufu, Sahte Parayı Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kredi Temini meselesi ile huzurda olduğunu belirtti. Polis, 18 Eylül 2021 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Lefkoşa' da zanlının evine çağırmış olduğu market malzemelerine ödeme yapmak için tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğunu bildiği MB 29155341 A seri numaralı 50 Dolar parayı Lefkoşa' da sakin Muhammed Kürşat Gök' e verip tedavüle sürüp, sahtekarlıkla mal temin ettiğini belirtti. Polis, akabinde adı edilenin üzerinde yapılan aramada iki adet sahte 50 Dolar banknot bulunup bahse konu paraların emare alındığını söyledi. Polis, zanlının 18 Eylül 2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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24/09/2021 15:15