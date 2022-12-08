Sahte para tedavüle sürmekten 6 kişi tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan ve tasarrufunda bulundurduğu sahte 900 Dolar ve 70 Euro’yu kumarhanede çalışan personele vererek tedavüle süren 1 kişi ve konuyla bağlantısı olduğuna inanılan 4 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün gece saat 23:00 sıralarında, H.C.(E-34) 6 adet 100’lük banknotlardan ve "KB 64738025G, MB 66022384F, KB 64736676G, KB 64736773G, KB 30431289G, KB 64736683G" seri numaralarından oluşan 600 ABD Doları ile 6 adet 50’lik banknotlardan ve "MB 26729479A, MB 62227805A, MB 26727741A, MB 26729478A, MB 76447155A, MD 69324783B" seri numaralarından oluşan 300 ABD Doları olmak üzere toplam 900 ABD Doları ve 1 adet "UD 03117944506" seri numaralı 50 Euro ile 1 adet "WA0098228863" seri numaralı 20 Euro olmak üzere toplam 70 Euro banknotları, tedavüle sürdü. H.C ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan M.Ş.(E-38), A.S.(E-43), S.B.(E-43) ve M.N.T.(E-44) tutuklandı.

Diğer yandan 3-4 Aralık tarihleri arasında 7 adet 50’lik banknotlardan oluşan sahte 350 ABD dolarının, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeye verilerek tedavüle sürülmesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada ise, meselede zanlı olarak görülen Z.W.M.A.(E-25) tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

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08/12/2022 13:54