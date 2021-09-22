Sahte para ile okul harcı ödemeye çalıştı

Lefkoşa’da sahte para ile okul harcı ödemeye çalışan iki kişi tutuklandı. Mahkmeye çıkartılan zanlılar iki gün daha poliste tutuklu kalacak

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey, olguları aktardı. Polis, Habeeb Ayodeji Odubunmı ve Vera Oladunni Falodun’un Sahte Banknot Tasarrufu Ve Sahte Banknotu Tedavüle Sürme meselelerinde huzurda bulunduklarını belirtti.

Polis, 21.09.2021 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı Şehit Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren İş Bankası Merkez Şube'sine okul harcını yatırmak için giden Habeeb Ayodeji Odubunmı’nin tasarrufunda bulundurduğu 1 adet sahte 50 Amerikan Dolarını bankaya verip tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada konu parayı Vera Oladunni Falodun’un aldığının öğrenildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın yeni başladığını ve zanlıların yakın tarihlerde Lefkoşa ve Girne bölgelerinde meydana gele "sahte para tedavüle sürme" meseleleri ile bağlantılarının olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, ayrıca aranan şahıs ve her iki zanlının da KKTC'deki ikamet durumlarının araştırılması gerektiğini belirtti. Polis, zanlıların serbest kalması halinde aranan şahsa ve devam eden soruşturmaya etki etme olasılıkları kuvvetle muhtemel olduğundan bu bağlamda zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmaların talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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22/09/2021 13:16