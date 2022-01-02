Sahte para ile tutuklanan Dudioğlu 3 gün tutuklu kalacak!

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Ercan Hava alanından tasarrufundaki sahte dolarlar ile çıkış yapmak isterken yalanan zanlı Kenan Dudioğlu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşak zanlı Kenan Dudioğlu’nun 1 Ocak 2022 tarihinde, saat 18:45'de, Ercan havaalanı yolcu çıkış salonunda kale 12 diye bilinen x-ray cihazında, tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 5 adet her biri 50 Abd doları olan banknotlar ile suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis zanlının ayni gün mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini, zanlının KKTC'de bulunduğu 29 Aralık 2021 ile 01 Ocak 2022 tarihleri arasında gittiği tüm yerlerin araştırılması ve Zanlının bu yerlerde konu paraları tedavüle sürüp sürmediğinin de araştırılması gerektiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Kuşak meselenin ciddi bir mesele olduğuna değinerek soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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02/01/2022 12:54