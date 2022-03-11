Sahte para ile yakalanan 2 zanlı tutuklu yargılanacak!

Girne’de meydana gelen sahte para tasarrufu suçundan tutuklanan Fatih Civelek ile Mehmet Aslan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru Bülent Hapçı, 1 Mart 2022 tarihinde Mehmet Aslan’ın Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgâhta sahte olduğuna inanılan 177 adet 100 TL’lik banknotlar bulunduğunu söyledi. Bülent Hapçı, Fatih Civelek’in evinde yapılan aramada ise her biri 100’lük banknotlardan oluşan ve sahte olduğuna inanılan toplam 146 adet Türk Lirası banknot ve iki adet uyuşturucu hap bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlılardan Aslan’ın ifadesinde sahte 500 TL’yle alışveriş yaptığını söylediğini aktardı. Bülent Hapçı, ayrıca zanlıların ifadelerinde 4 bin TL verip, 35 TL tutarında sahte para satın aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, her iki zanlının da ülkede turist statüsünde bulunduklarını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların bir ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

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11/03/2022 18:15