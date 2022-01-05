Sahte para ile yakalanan zanlı suçunu itiraf etti

Ercan Hava alanından tasarrufundaki sahte dolarlar ile çıkış yapmak isterken tutuklanan zanlı Kenan Dudioğlu teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Kozal Debreli,, zanlı Kenan Dudioğlu’nun 1 Ocak 2022 tarihinde, saat 18:45'de, Ercan havaalanı yolcu çıkış salonunda kale 12 diye bilinen x-ray cihazında, tasarrufunda sahte olan 5 adet her biri 50 ABD doları olan banknotlar ile suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının ayni gün mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini, zanlının KKTC'de bulunduğu 29 Aralık 2021 ile 01 Ocak 2022 tarihleri arasında gittiği tüm yerlerin araştırıldığını ve zanlının sahte olan paraları tedavüle sürmediğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Debreli, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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05/01/2022 10:56