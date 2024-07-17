Sahte para ile yakalandı

(Kamalı Haber)- Ercan Havaalanında sahte paralarla yakalanan Serkan Geyik, tutuklanarak, dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Yaren Turan, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 17 Temmuz 2024 tarihinde, saat 02.45 raddelerinde, alınan bir ihbar üzerine Ercan Havaalanı gelen yolcu çıkış kapısı önünde tespit edilen zanlı Serkan Geyik'in yapılan üst aramasında tasarrufundaki bel çantası içerisindeki para cüzdanında sahte olduğuna inanılan 3 adet 100 ABD Doları ve 2 adet 50 euro bulunduğunu ve zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis, bahse konu paralar ile paraların tespit edildiği bel çantası ve para cüzdanının emare alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve bahse konu sahte olduğuna inanılan paraların incelenmesi gerektiğini ifade etti. Polis, bu aşamada zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.