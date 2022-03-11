Sahte para ile yakalanmıştı cezaevine gönderildi!

Girne’de sahte dolarla yakalanan Nurbek Turdumanbetov mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı. Polis, Girne'de bir kumarhanede müşteri olarak bulunan zanlının her biri 50 banknotluk 9 adet toplam 450 sahte ABD Dolarını tedavüle sürüp, sahtekârlıkla kredi temin ettiğini söyledi. Soruşturma kapsamında zanlının üzerinde ve kaldığı otel odasında yapılan aramada, 43 adet 50lik, 14 adet 100lük sahte ABD Doları daha bulunduğunu belirten polis, zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, bulunan paraların PGM sahtecilik şubesinde incelendiğini ifade etti. Polis, zanlının sözlü beyanında dolarları Türkiye’den temin ettiğini söylediğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 16 Şubat’ta ülkeye turist olarak geldiğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme talebi değerlendirerek, zanlının bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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11/03/2022 18:15