Sahte para zanlıları 2 gün tutuklu kalacak

Meselenin tahkikat sorumlusu Ömer Yavuz mahkemede verdiği yeminli ifade de, zanlılar Amram Malul ve Shimson Abugani’nin dün Girne’de meydana gelen sahte para tasarrufu, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Tahkikat memuru, dün saat 12.00 sıralarında Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir döviz ofisine giren zanlıların, tasarruflarında bulunan , sahte olduğuna inanılan LB 58479426A ve LB58479428 seri numaralı 50 dolarlık banknotları , tedavüle sürüp , karşılığında sahtekarlıkla 540 Türk Lirası nakit para temin ettiklerini söyledi.

Yapılan soruşturma neticesinde , zanlıların aynı gün saat 18.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir casino içinde tespit edilerek tutuklandığını kaydeden tahkikat sorumlusu, zanlıların üst aramasında, Amram Malul’un kemerinde özel olarak yapılmış fermuarlı kısımda saklanmış , sahte olduğuna inanılan 2 adet 50 Dolar banknot, cebinde 12 adet 50 dolar banknot, Shimson Abugani’nin cebinde ise, yine sahte olduğuna inanılan 2 adet 50 dolarlık banknotun tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını, zanlıların üzerinde tespit edilen ve sahte olduğuna inanılan dolarların ve diğer paraların da inceleme yapılması gerektiğini kaydeden tahkikat sorumlusu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlılar aleyhine 2’şer gün tutukluluk talep etti.

Girne kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, tahkkatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla zanlılar aleyhine ikişer gün tutukluluk emri verdi.

Bu arada zanlıların KKTC’ye, 28 Ekim tarihinde , Beyarmudu Kara Sınır Kapısı’ndan giriş yaptığı öğrenildi. Kaymak/BRT