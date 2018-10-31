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Sahte para zanlıları 2 gün tutuklu kalacak

Girne’de meydana gelen sahte  para tasarrufu , tedavüle sürme  ve sahtekarlıkla para temini meselesiyle ilgili olarak  tutuklanan 2 zanlı bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

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31/10/2018

Sahte para zanlıları 2 gün tutuklu kalacak

Meselenin tahkikat sorumlusu  Ömer Yavuz mahkemede verdiği yeminli ifade de, zanlılar Amram Malul ve Shimson Abugani’nin  dün  Girne’de meydana gelen  sahte para tasarrufu, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini  suçlarından methalder olduğunu  belirtti.

Tahkikat memuru, dün saat 12.00 sıralarında Naci Talat Caddesi  üzerinde faaliyet gösteren  bir döviz ofisine giren zanlıların, tasarruflarında bulunan , sahte olduğuna inanılan  LB 58479426A ve LB58479428 seri numaralı 50 dolarlık  banknotları , tedavüle sürüp , karşılığında sahtekarlıkla 540 Türk Lirası  nakit para temin ettiklerini  söyledi.

Yapılan soruşturma neticesinde , zanlıların aynı gün  saat 18.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda  faaliyet gösteren bir casino  içinde tespit edilerek  tutuklandığını  kaydeden tahkikat sorumlusu,  zanlıların üst aramasında, Amram Malul’un  kemerinde özel olarak  yapılmış fermuarlı  kısımda saklanmış , sahte olduğuna inanılan 2 adet 50 Dolar banknot, cebinde 12 adet 50 dolar banknot, Shimson Abugani’nin cebinde ise,  yine sahte olduğuna inanılan 2 adet 50 dolarlık banknotun tespit edilerek emare olarak alındığını  söyledi.

Meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını, zanlıların üzerinde  tespit edilen ve sahte olduğuna inanılan  dolarların ve diğer paraların da inceleme yapılması gerektiğini  kaydeden tahkikat sorumlusu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlılar aleyhine 2’şer gün tutukluluk talep etti.

Girne kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, tahkkatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla zanlılar aleyhine ikişer gün tutukluluk emri verdi.

Bu arada zanlıların KKTC’ye, 28 Ekim tarihinde , Beyarmudu  Kara Sınır Kapısı’ndan giriş yaptığı öğrenildi. Kaymak/BRT

 

  

 

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TAGS: Sahte para, haber, kıbrıs
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