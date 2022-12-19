Sahte para zanlıları mahkemede!

Sahte Para Tasarrufu, Sahte Parayı Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Eşya Temini suçlarından tutuklana zanlı Umut Can Alt’ın ardından aranan zanlı Okan Yılmaz ile Tuncer Yılmaz da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemde mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin, 17 Aralık 2022 tarihinde saat 20.20'de Girne 'de Evliya Çelebi Sokak üzerinde bulunan Kaşgar Market önünde, zanlı Umut Can Alt’ın tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 1150 ABD dolarını, Lefkoşa'da sakin A.U’ya verip kendisine ait I Phone 13 Pro Max marka cep telefonunu satın almak suretiyle sahtekarlıkla eşya temin suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının paraların sahte olduğunun anlaşılması üzerine mahkeme emri gereğince tutuklandığını bahse konu cep telefonu ve 1150 ABD Doları emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade vererek şuanda aranmakta olan zanlı Tuncer Yılmaz’dan söz konusu paraları telefonu alması için aldığını beyan etmesi üzerine konu şahsın da tespit edilerek tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı Tuncer Yılmaz’ın tutuklanmadan önce ulaşılan kardeşi Okan Yılmaz’a ulaşıldığını ve evinde iki adet sahte olduğuna inanılan 50 dolar bulunduğunu belirtti. Polis, meselenin geniş kapsamlı olarak araştırıldığını söz konusu zanlı ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek 2 zanlının da ilk aşamada 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlılar, paranın sahte olduğunu bilmediklerini savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların soruşturma maksaltı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kamalı Haber

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19/12/2022 13:44