Sahte para zanlısı cezaevine gönderildi

Gazimağusa’da tasarrufunda sahte olduğuna inanılan toplam 6 adet 500’lük Euro para tespit edilen Enver Akyürek hakkındaki polis soruşturması tamamlandı. Zanlı Enver Akyürek ileride yargılanacağı davasında hazır olmasının temini için mahkemeye çıkarıldı.

Polis, paraların sahte olduğunun tespit edildiğini ve zanlının işlemiş olduğu suçla ilgili kendisine okunan yazılı dava tebliğine “kabul ederim” yönünde cevap verdiğini söyledi.

60 günlük turist vizesi ile KKTC ‘ye gelen ve bu sürenin bitmesine 8 gün kaldığına dikkat çeken polis, TC uyruklu olan zanlının KKTC ‘de devamlı bir işi ve ikametgahı olmadığına değindikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak için hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 45 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.

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15/12/2020 16:31