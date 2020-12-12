Sahte para zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Gazimağusa’da dün kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 6 adet 500 Euro’luk banknot bulunduran Enver Akyürek tutuklanarak banknotlara el konuldu.

Zanlı bugün sahte para tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser polis memuru Gökhan Yıldırım’ı şehadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Polis memuru Yıldırım yemin altında verdiği şahadette, alınan bilgi ışığında dün saat 17.30 raddelerinde Gazimağusa’da tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada toplam 6 adet sahte olduğuna inanılan 500 Euro banknot’un emare alındığını ve zanlının tutuklandığını, aynı gün arama müzekkeresi tahtında kaldığı ikametgahta yapılan aramada ise kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi

BANKNOTLARI İSTANBUL’DAN GELİRKEN BERABERİNDE GETİRMİŞ

Yapılan soruşturmada, zanlının 24.10.20 tarihinde Ercan havalimanından 60 gün vizeyle KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini belirten polis memuru Yıldırım, zanlının sahte olduğuna inanılan banknotları gelmezden önce İstanbul’da bir şahıstan aldığı ve beraberinde KKTC’ye getirdiğine dair beyanı olduğunu söyledi.

Emare banknotların incelenmek üzere Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderileceğine, KKTC’de kaldığı süre içerisinde başka yerlere sahte olduğuna inanılan banknotlardan verip vermediğinin araştırılacağına ve ifadeler temin edile eğine dikkat çeken polis memuru Yıldırım tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Bu arada Polis basın bülteninden elde edilen bilgiye göre emare alınan banknotların seri numaralarının P 04148353549, P 04148354341, P 04148354323, P 04148354224, P04148353819 ve P 0418354332 olduğu belirtildi. (MHA)

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12/12/2020 15:40