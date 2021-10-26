Sahte parayla cep telefonu almak istedi

Girne'de sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme suçundan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Girne’de faaliyet gösteren Tekno Point isimli iş yerine 25.10.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, müşteri olarak giden A.A.A.(K-26), konu iş yerinden satın almış olduğu cep telefonlarına karşılık tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan KB 74166180 D ve KB 75652583 D seri numaralı iki adet 50 ABD Dolarını verip tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklandı. Zanlının, kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yapılan aramada ise sahte olduğuna inanılan MF 48086124 J ve ME 61937627 I seri numaralı 2 adet 20 ABD Dolarları ile PB 03408656 A seri numaralı bir adet de 10 ABD doları tespit edilerek emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

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26/10/2021 12:30