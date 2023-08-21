Sahte parayla kumar oynadı, yakalandı

Girne'de faaliyet gösteren bir kumarhanede 20 Ağustos 2023 tarihinde yaşanan şaşırtıcı bir olayda, müşteri olarak bulunan T.P. (E-46) isimli kişi, sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme suçlamasıyla tutuklandı.

Yapılan araştırmada, T.P.'nin elinde bulunan toplam 2300 Amerikan Doları'nın tamamının sahte banknotlar olduğu tespit edildi.

Sahte banknotların seri numaraları arasında PB35870074G, PB63875124A, PB35870037G, PB35870075G, PB35870045G, PB35870049G, PB63875121A, PB35870046G, PB35870036G, PB63875123A, PB35870160G, PB63875122A, PF98731011H, PF98701190G, PF98731637H, PB35870041G, PB35870044G, PF98731123H, PB35870038G ve PB35870159G yer almaktadır.

T.P. tutuklandıktan sonra yapılan daha detaylı soruşturmada, aynı kumarhane içerisinde 30 Temmuz 2023 tarihinde de T.P.'nin sahte banknotlarla işlem yaptığı ortaya çıktı. Bu sefer de toplam 700 Amerikan Doları'nın sahte olduğu belirlendi ve banknotların seri numaraları PB35870045G, PB35870075G, PB35870074G, PB35870057G, PF98731265H, PF98731051H ve PB35870068G olarak kayıtlara geçti.

Olayın ardındaki sahte para ağı soruşturuluyor