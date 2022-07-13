Sahte parfümler tehlike saçıyor

Kutusu, kokusu ile gerçeğine birebir benzetilen sahte parfümler deriye temas ettiğinde ciddi yan etkilere neden oluyor. Peki, sahte parfüm ile gerçeği nasıl ayırt edilebilir?

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz ile kameraman Caner Emre Kınacı'nın haberine göre:Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri son iki ayda sahte parfümlerin piyasaya sürülmesine yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Binlerce sahte parfüm ele geçirildi. Ancak vatandaşların yine de dikkatli olması gerekiyor.

Sahte parfümlerin kokusu, şişesi ve ambalajı ile gerçeğinden tamamen farksız ancak bu sahte parfümü gerçeğinden ayırt etmeniz için belli püf noktalar var. Kokunun çok sert ve keskin olmasından, alttan etil alkol kokusu gelmesinden anlaşılabilliyor. Renginden biraz anlaşılabilir. Çünkü sahte parfümlerde renk maddesi katılıyor. Gerçek parfümler biraz daha flu pastel renkler oluyor. Rengine bakılması gerekiyor. Kokusuna ve fiyat farkı varsa şüphelenmeleri gerekiyor.

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13/07/2022 09:26